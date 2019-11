L’artifice est le secours de la vie

Mise en abyme pétillante et drôle, « la belle époque » de Nicolas BEDOS est un hommage au jeu, à la comédie, mais aussi une satire douce-amère de notre monde.

Loin d’être un film nostalgique, une œuvre riche sur l’artificiel qui peut ouvrir les yeux et le cœur. Des interprètes et dialogues remarquables.