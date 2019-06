L'autre : ce continent inconnu à defricher !

Avec "L'autre continent" Romain Cogitore signe un film sensuel et intellectuel sur la foi en l'amour, la mémoire, le temps et la recherche de l'autre. Deux inconnus tres différents : elle, volage, et lui, très carré, tombent amoureux au bout du monde. La maladie va tout changer, elle devra aller a sa recherche même dans le coma. Un acte de foi mysterieux et touchant : un ovni !