La 40ème édition du Festival du Film Court en Plein air de Grenoble

Depuis 1978, le Festival du Film court en Plein air de Grenoble propose de découvrir des courts-métrages de tous genres, toutes techniques, toutes formes et venus du monde entier. Pendant cinq jours, les films en sélection officielle seront projetés chaque soir au Cinéma Juliet Berto à 20h30 et sur la Place Saint-André à 22h.

La sélection de la 40ème édition comporte vingt-huit films en compétition officielle, dix pour le Jeune Public et vingt-deux en sélection « Regards ». Parmi ces films, dix-sept pays représentent une fois de plus l’ouverture du festival à l’échelle internationale.

Cette année le Grand Jury sera composé de Demis Herenger, Elsa Masson, Manuel Poirier, Sören Prévost et Julie Roy. Ce jury remet quatre prix lors du Festival : le Grand Prix, le Prix du Meilleur Scénario, le Prix Spécial du Jury et le Prix d’aide à la Création.

En plus de la programmation du festival, seront proposés des ateliers et des rencontres mais aussi des séances hors les murs, des stages, des débats ainsi qu’une exposition et des moments festifs, dont un concours photo, tout au long de ces cinq jours.

Le festival se déroulera dans 5 lieux de Grenoble (la Place Saint-André, le Cinéma Juliet Berto, la Cinémathèque de Grenoble, le Cinéma Le Club et la Maison de l’International), et une séance de Ciné-vélo aura lieu sur les terrasses du Musée dauphinois.

Toutes les séances et animations sont gratuites et ouvertes à tous. Quelques évènements spéciaux seront accessibles sur réservation.

www.cinemathequedegrenoble.fr