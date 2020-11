la cineaste Gisele LAFOND

Gisele Lafond a travers son dernier film et livre sur les traces du grizzly evoque ses 6 ans de preparation au parc de yellostone et en alaska pour transmettre son sens du partage ,de l’entraide,du respect de soi et son goût de l’effort comme elle a pu le faire avec ses precedentes expeditions au spitzberg avec des non-voyants et ou son prochain projet la menera avec sophie, une enfant malade.

http://www.gisele-lafond.com