La croisade d'Ahmed

Pour leur 9eme film « Le Jeune Ahmed » les frères DARDENNE retrouvent leur forme, brute mais bienveillante sur un sujet âpre et dur: la radicalisation d'un jeune ado.

Ahmed a changé, le discours de son imam a perverti son cœur et lui fait commettre l'irréparable. Isolement au centre.

Loin de tout discours mais en actes, nous suivons l'origine du mal, le combat que se livre les forces d'intolérance dans ce petit cœur. L’âme est un mystère.

Le problème a un visage, et des visages bienveillants autour de lui ? Chez les humanistes que sont les frères belges, la seule arme est la foi en l'humain, l'amour, la possibilité qu'un sourire, ou un baiser même non échangé nous sauve ou du moins refuse l’attitude de baisser les bras.

Des résistants, une troisième palme? Un vrai coup de poing qui dit non à l’irrémédiable et laisse libre le spectateur. Un film moral : que feriez-vous ?