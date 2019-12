La croix et le rêve d'être palestinien

Titre ironique et appel au rêve "it must be heaven" évoque le quotidien du cinéaste Elia Suleiman.

On suit, sans un mot, ce Tati ou ce Godard, dans des saynètes poétiques, drôles, Kafkaïennes de Paris à Bethleem. Il rêve d’un état, d’un pays, et il veut construire ce pays.

Prix de la Poésie, car une utopie se brise aux échos du réel, mais parfois un poète est le plus porteur d’espoir et de force.