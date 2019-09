La guerre avec Goldsmith

Après La science-fiction selon Jerry Goldsmith, La peur selon Jerry Goldsmith, La guerre selon Jerry Goldsmith continue à explorer la discographie de cet exceptionnel musicien. Inspiré par l’œuvre de Stravinsky, par le néo-classicisme français, le romantisme allemand ou encore le dodécaphonisme schoenbergien, Jerry Goldsmith est l'un des compositeur les plus audacieux de sa génération. Sa musique se distingue surtout par une rythmique énergique et parfois tonitruante. Avec une telle approche musicale, ce n'est pas un hasard si les films de guerre ont fait appel à ses services. Au programme de cette émission :



7 jours en mai de John Frankhenheimer, L'express du colonel Von Ryan de Mark Robson, Patton de Franklin J. Schaffner, Tora, Tora, Tora de Richard Fleisher et Kinji Fukasaku et Rambo 3 de Peter MacDonald.