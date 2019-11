La marmite bout

Avec "Les Misérables" le jury de Cannes a récompensé un film choc mais salutaire.

Solaire et bourré d’humour, tout en étant en état d’urgence, il nous questionne : qu'est ce qui peut désamorcer la violence et unir dans la diversité la France, à part les instants éphémères et trompeurs de la coupe de France?

Le dialogue et le respect ? A chacun de se faire citoyen!