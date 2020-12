La musique de Hanz Zimmer à travers 10 films

L'émission "Les 4 sans coups" de ce premier WE de décembre est toujours en mode "confinement". A défaut de films, de festivals et de confrères et consoeurs journalistes, Charles Declercq vous propose de découvrir le compositeur Hans Zimmer au travers de la musique de dix films: The Lone Ranger, Pearl Harbor, Da Vinci Code, Mission Impossible 2, The Rock, Pirates des Caraïbes, Le Roi Lion, True Romance, Kung Fu Panda et Le dernier Samouraï.