Tous les lundis à 11h20

Et si on apprenait à regarder les images… Arpenter le vaste continent du cinéma, c’est suivre des parcours buissonniers où chaque spectateur, petit ou grand, initié à des images nouvelles, ouvert à d’autres imaginaires, peut cheminer au gré de sa sensibilité et de ses désirs, tout en se laissant étonner ou surprendre.