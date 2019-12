La reine des neiges 2

Ah... cette chanson. Combien d’enfants l’ont repris ? Et combien d’adultes ont détesté Disney pour cela ? Nous suivions alors les aventures d’Elsa, appelée à régner sur le royaume d’Arendelle mais toute cette histoire est merveilleusement contée par Olaf, le bonhomme de neige, avec beaucoup d’humour.

En 2019, 6 ans après la sortie du premier volet, on retrouve Elsa, sa soeur Anna, Christophe et Sven et Olaf donc. C’est tout judicieusement que Disney remet en avant son héroïne de glace sur grand écran au moment des fêtes de Noël.

J’avoue que j’ai apprécié le premier volet de La Reine des Neiges. Oui, c’est plutôt rare, mais cette charmante mélodie n’a pas eu d’emprise sur mon self contrôle LOL. Ce qui est sûr, c’est qu’on est dans un Disney de Noël, et pour être plongé dans l’hiver, on y est totalement.

Il n’est plus question d’être Libérée, délivrée, même Elsa montre un visage expressif quant à cette chanson ô combien reprise en boucle... Les pouvoirs de la jeune princesse restent au centre de l’intrigue. Elle est par contre bien plus complexe que le premier opus. Fini libérée délivrée, ce sera maintenant "ah-ah-ah-ah"

Quelle est cette voix que seule Elsa ne peut entendre ? C’est celle d’un esprit qu’Elsa va réveiller (à la suite de la chanson phare du film) avant que les trolls du royaume ne viennent révéler l’origine du mal présent. Elsa, Anna, Olaf, Christophe et Sven partent en direction de la forêt enchantée où ils doivent rétablir la vérité de ce qu’il s’est produit bien des années auparavant. Cette forêt, plongée dans un épais brouillard, recèle de nombreux secrets que vont successivement découvrir les héros pour tenter de faire rentrer les choses dans l’ordre.

Tous en lien avec la famille des deux soeurs, elles feront la rencontre des esprits de la terre, de l’eau, du feu et de l’air. Elsa réalise qu’en plus de la quête de la vérité, elle est aussi sur le point de connaître l’origine de ses pouvoirs.

Et c’est dans cette double mission suivie par les personnages principaux que l’intrigue se complexifie ; les plus jeunes auront sans doute plus de mal à comprendre les messages implicites du film. Ils ne manqueront pas de vous asséner d’un certain nombre de « pourquoi ? ». En effet, le film traite des sujets aussi concernant que celui des secrets au sein d’une famille que la disparition d’êtres chers, voire même l’écologie (selon certains points de vue) mais rentrer dans le détail serait dévoiler des éléments centraux de l’intrigue... je laisse alors planer le suspense.

Si je trouvais que La Reine des Neiges première du nom était un très bon film de Noël par l’environnement, la construction de l’intrigue, ce second volet est bien plus complet. Du rire, des larmes, mais rassurez-vous, une happy end, nous sommes tout de même dans un Disney. Ils savent faire des dessins animés chez Disney, ce pourquoi je recommande, disponible au moins encore tout au long des vacances de Noël, une idée pour occuper vos enfants.