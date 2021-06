La Sincérité : Rencontre avec Jacky Terrasson et Charles Guérin-Surville

Pour séduire la jeune comédienne Louise, Jean décide de se lancer dans le tournage d'un film. Accompagné de ses muses Mia et Alma, d'un jazzman de renom Jimmy et d'un ami philosophe Guillaume lui-même affublé d’une neuro-scientifique retors, l'équipe compose au jour le jour le scénario du film. Peu à peu, les sentiments prennent le pas sur leurs personnages. Comme si la sincérité avait besoin de la fiction pour se révéler ?

Sorti en 2020, La sincérité, film réalisé par Charles Guerin-Surville, est une éblouissante mise en abîme d'un tournage de film puisque ce dernier y joue son propre rôle. Idem pour la très parisienne et influenceuse Jeanne Damas, la doctorante en philosophie Charleyne Biondi, Manon Palmer la chanteuse soul et la comédienne Annika Stenvall. Du côté des garçons, le philosophe n'est autre que l'agrégé de philosophie Charles Pépin et le jazzman est l'un des plus grands pianistes de jazz actuel dans le monde puisqu'il s'agit de Jacky Terrasson.

Pour découvrir La sincérité, rendez-vous sur les plateformes de vidéo en ligne.