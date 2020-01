" La voie de la justice ", un film de Destin Daniel Cretton

Au cinéma le Pathé, place des Jacobins au Mans depuis le mercredi 29 janvier, « La voie de la justice » nous rapporte le combat historique d’un jeune avocat Bryan Stevenson.



A peine ses études de droit achevées à Harvard, le brillant diplômé Bryan ne choisit pas la voie royale de la carrière d’avocat pour bien gagner sa vie. Il se découvre la vocation de défendre les pauvres et se rend en Alabama pour prendre la défense des condamnés à mort et qui n’ont pas pu bénéficier d’une défense honnête faute de moyens suffisants durant leur procès. Parmi eux se trouvent des innocents.



Ce film reprend des situations vraies et nous les présente avec en particulier le condamné Walter Mac Millian qui en 1987 se trouve enfermé dans le couloir de la mort alors que son procès est à peine entamé, il est condamné avant d’être jugé ! Bryan veut faire gagner la vérité, il n’est pas un meurtrier. Mais ce n’est pas si simple dans un Etat très clivé et marqué par un racisme omniprésent. Un coupable permet la paix sociale même si ce n’est pas le bon.



Ce film est une biographie de cet avocat courageux et repose sur son livre intitulé « Et la justice égale pour tous ». C’est aussi un vrai plaidoyer contre la peine de mort. Les procès semblent souvent bâclés, les condamnés sont mal défendus et la chaise électrique est d’une atrocité sans nom qui rebute les blancs et les noirs… Le film nous épargne sa violence mais en fait une présentation détaillée.



La bande annonce laisse présager un film rythmé mais on regrette quelques longueurs dans la première partie du film. Une fois lancé la seconde heure demeure prenante et nous entraine dans le dédale de la justice américaine dans cet Alabama où les communautés blanches et noires cohabitent dans la douleur. Les acteurs sont justes notamment Jamie Foxx que je connaissais plutôt dans les films d’action auparavant. Ici dans le rôle du condamné, il est menotté et peine à retrouver de l’espoir devant une justice aveugle.



La peine de mort est encore en vigueur aujourd’hui dans 24 Etats. Entre 2010 et 2019, 319 personnes ont été exécutées. Un bon support pour débattre sur cette question de société, « La voix de la Justice » est à voir au cinéma le Pathé place des Jacobins au Mans. Bon cinéma.