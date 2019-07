Le bilan du 42e Festival du Film Court en Plein Air de Grenoble

La 42ème édition du Festival du Film court en plein air s'est achevé le 6 juillet dernier.

Beaucoup de lieux différent ont été mis à disposition à travers la ville pour accueillir l'évènement : On a pu "admirer des films au cinéma Juliet-Berto, à la Cinémathèque de Grenoble, au cinéma Le Club et à la Maison de l'International ", énumère Peggy Zejgman-Lecarme, directrice de la Cinémathèque de Grenoble. Même la piscine Flottibulle à Pont-de-Claix a accueilli une projection "Ciné piscine" ainsi qu'une séance sur les terasse du Musée dauphinois.



Plus de 10 000 spectateurs pour le Plus ancien festival du court-métrage en france

Cette année, le festival a reçu, dans le cadre d’un appel à films, plus de 2500 courts-métrages dont seulement 69 ont été présenté en compétition. A la clé, environ une douzaine de prix remis par des jurys différents. En effet, ce festival organisé depuis maintenant 40 ans à un rayonnement au niveau national et est considéré comme le plus ancien de France. Il est gratuit, ouvet à tous et accueille chaque année environ 10 000 spectateurs. Ces derniers ont assist à des projections quotidiennes de courts-métrages, des débats avec les réalisateurs, une masterclass sur les relations entre court-métrage et série, des rencontres avec des professionnels, ainsi qu'un stage d'analyse filmique."Nous avons eu 40 % de films qui sont des premiers films ", précise la directrice. L’événement fait également figure de marqueur saisonnier pour les Grenoblois. Beaucoup d’entre eux considèrent en effet "que l’été ne commence pas à Grenoble tant que le festival n’a pas eu lieu ".

découvrez le Palmarès :

Prix du Public : Pile Poil de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller

Prix du Public pour la compétition Jeune Public (Doté par la librairie Les Modernes) : After the rain de Valérian Desterne, Rebecka Black, Céline Collin, Juan Olarte, Lucile Palomino, Juan Pablo De La Rosa Zalamea, Carlos Salazar Tornero

Grand Prix (Doté par la ville de Grenoble) : Brotherhood de Meryam Joobeur

Prix Spécial du Jury (Doté par le département de l'Isère) : La Buona Novella de Luca Insinga Sebastiano

Prix du Meilleur Scénario (Doté par la région Auvergne-Rhône-Alpes) : Je sors acheter des cigarettes de Osman Cerfon

Prix d'Aide à la Création (Doté par les Industries Techniques) : Un Volcan de Lisa Wisznia

Coupe Juliet Berto : Girl in the halfway de Valérie Barnhart

Prix Unifrance Compétition Jeune Public : La Vie de Château Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H'Limi

Prix Unifrance Compétition Officielle (Aide à la Promotion dotée par Unifrance et Titra Films) : Oncle Thomas de Regina Passoa

Mention du Jury SFCC de la Critique : Bloom de Emmanuel Fraisse

Prix SFCC de la Critique : L'Heure de l'Ours de Agnès Patron

Prix Festivals Connexion - Mèche Courte pour un premier film : Beautiful Loser de Maxime Roy

Prix de la Bourse des Festivals : Rapprocher la distance de Antoine Cuevas

Prix de la Compétition du Jeune Public ex aequo : La Vie de Château de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H'Limi, et Coeur Fondant de Benoît Chieux

Stages d'écriture : Pentateuque de Simon Grass, et La Sortie de l'école de Madeleine Guillo

Bourse d'Aide à la Réalisation : Fais pas ta victime de Julian Sarica Polo

Prix du Jury Jeune : A Kiss de Nima Mohaghegh

Solène GUGLIELMI