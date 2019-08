" Le Chant du loup ", un film réalisé par Antonin Baudry

A l'affiche cette semaine, " Le Chant du loup ", le premier long-métrage d'Antonin Baudry. Un réalisateur plus connu sous le pseudonyme d'Abel Lanzac, diplomate français et scénariste de l'excellente bande dessinée " Quai d'Orsay ". Une plongée dans l'univers secret et parfois angoissant des sous-marins nucléaires d'attaque Français. A découvrir de toute urgence.