Le cinéma confined or not confined

Alex LB était avec nous en live pour nous chanter son premier titre "La vie" dans nos studios! Marianne et Pierre sont avec nous pour parler de la rentrée ciné marquée par le COVID et par la sortie de Tenet de Christopher Nolan: va t-il sauver le Monde?

Sébastien Lieury, directeur d'exploitation des cinémas Pathé Orléans et Saran, nous a également accordé un entretien sur la situation des salles dans les parties Fm et Podcast.