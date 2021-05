Le cinema d'Alain Resnais

Certains réalisateurs nouent une longue et étroite collaboration et relation avec un compositeur. Pour mémoire, les films de Truffaut sont souvent indissociables des musiques de Georges Delerue. Mais cela ne fait pas une règle d'art dans ce processus car chacun est bien évidemment libre d’être créatif comme il l'entend. C'est le cas d'Alain Resnais dont, lors de sa riche carrière, sa singularité est de n'avoir jamais travaillé plus de deux fois avec le même compositeur.







Au programme de cette émission : Hiroshima, mon amour de Giovanni Fusco, Je t'aime, je t'aime de Krzysztof Penderecki, Stavisky de Stephen Sondheim, Providence de Miklos Rozsa, L'amour à mort d' Hans Werner Henze.