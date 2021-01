Le cinéma de Claude Lelouch et Francis Lai

Francis Lai est né à Nice en 1932. Autodidacte en musique, ce dernier joue du piano et surtout de l'accordéon. C'est avec cet instrument qu'il se fait connaître en accompagnant Edith Piaf. Puis c'est le cinéma qui s'intéresse à ses mélodies et à ses airs entêtants. Ainsi, en 1970, il remporte l'oscar pour le leitmotiv lancinant qu'il compose pour le film américain : "Love Story". Mais sa carrière est indissociable des films de Claude Lelouch pour lequel il devient le musicien attitré après le succès et la palme d'or du film "Un homme et une femme" en 1966.