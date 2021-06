Le cinéma de Francis Lemarque

Maurice Chevalier, Charles Aznavour, Henri Salvador, Mouloudji et bien évidemment Yves Montand, Francis Lemarque a écrit plus de 500 chansons dont certaines sont aujourd'hui des standarts comme Marjolaine, Le temps du muguet, Bal petit bal ou encore Quand un soldat. Du cinéma, c'est Stanley Kubrick qui popularise sa chanson Marjolaine dans Les sentiers de la gloire en 1957. Et il faudra attendre 1960 pour que Jean Gabin, se souvenenant de ses années de music-hall, l'interpelle en lui disant qu'il compose bien des chansons, et pourquoi pas ne ferait-il pas de la musique de film ! Au programme de cette émission, Les vieux de la vieille, Terrain vague, Le gentleman d'Epsom, L'homme à la Buick et Playtime.