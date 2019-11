Le cinéma de Jacques Rouffio

De 1967 à 1989, Jacques Rouffio a réalisé seulement 8 films. Mais quels films puisqu'on y retrouve des classiques tels que 7 morts sur ordonnances, Le sucre ou encore La passante du sans-souci. Né à Marseille en 1928, Jacques Rouffio fait ses armes au cinéma en tant qu'assistant réalisateur. C'est derrière la caméra de Jean Delannoy, d'Henri Verneuil, de Gilles Grangier, de Jean-Pierre Mocky ou encore de Georges Franju qu'il apprend le métier pendant une dizaine d'années. Serge Gainsbourg, Philippe Sarde et Georges Delerue ont été ses compositeurs. Cette émission retrace les collaborations Rouffio avec Sarde et Delerue. Au programme, 7 morts sur ordonnance, Violette et François, Le sucre, L'état de grace, Mon beau-frere a tué ma sœur de Philippe Sarde et La passante du sans-souci de Georges Delerue