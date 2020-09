Le cinéma de Roger Vadim et Michel Magne

Lorsque l'on évoque le nom de Roger Vadim, on pense généralement bien plus à ses conquêtes féminines qu'à ses films. La notoriété de cet homme qui aimait les femmes est quasiment passée derrière ses épouses, ses conjointes et ses maîtresses. Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Marie-Chrisitne Barrault, Christine Schneider ou encore Jane Fonda ont à elles seules éclipsé l’œuvre de ce réalisateur. Avec une filmographie de 22 films, c'est avec le compositeur Michel Magne qu'il a noué la plus étroite collaboration. Cette émission est dédiée à celle-ci. Au programme, Le rendez-vous manqué, Le repos du guerrier, Le vice et la vertu, Barbarella, Don juan 73 ou si Don Juan était une femme et La ronde.