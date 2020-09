Le cinéma est-il la dernière victime de la dictature des minorités ?

A partir de 2024, les films devront obligatoirement faire la place aux minorités pour pouvoir avoir une chance de remporter l'oscar du meilleur film. Une nouvelle législation, qui sacrifie à une certaine idée du passé et du présent, et qui, dans le même temps, met en péril la liberté artistique.



Alors, à quoi pourrait ressembler l'avenir du cinéma ? c'est la question posée à Paul Melun, conseiller en stratégie et essayiste, auteur en 2019 d'un ouvrage intitulé "Les enfants de la déconstruction - Portrait d'une jeunesse en rupture" (éd. Marie B.)