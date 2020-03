Le cinéma japonais enragé

Mohamed Bouaouina, journaliste cinéma, Julien Sévéon, spécialiste du cinéma japonais, Olrik, webmaster de bullesdejapon.fr et Alex Paillé, cinéaste et ami de Sono Sion, cinéaste enragé, sont nos invités pour parler de ces films essentiels pour donner du relief et du sens aux grandes filmographies.