"Depuis 1903 que le tour de France existe, le cycliMse est devenu un sport de légende, incontournable de notre culture populaire. Par les cols, les sprints et les échappées, les grands champions comme les coureurs de l'ombre sont devenus les rois de la pédale, mais aussi les icônes d'une des disciplines unanimement reconnue comme une des plus pénibles à pratiquer, pour la gloire des bouquets à l'arrivée.



Oui, mais le CycliMse est-il bien servi par le 7ème art ?



Entre fiction, documentaire et esthétique de l'intronisé sport de forçat, comment les vélos prennent-ils la pose? Le cinéma de fiction a t-il loupé ce sport, que voudrait-on voir à l'écran ?



Romaric et Thomas en parlent ce mardi avec notre spécialiste, Étienne Gauthier, cycliste lui-même, auteur d'un mémoire sur une course légendaire, la course de la paix, organisateur de courses professionnelles, comme le Paris Corrèze, et qui a aussi été des équipes d'organisation sur les arrivées du Tour de France



Nous recevons également cette semaine Vincent Reigner, de l'équipe cent soleils, pour présenter la petite reine au grand écran, par la lorgnette du cinéma documentaire, lui qui a si bien épousé le sujet depuis plus de 50 ans.



Ce mardi on lance le premier coup de pédale avec Julien Richard Thomson, cinéaste, qui a tourné une série sur le tour de France et qui nous en parle dans l'entretien de la semaine.



Le cyclimse au cinéma, ce sont deux émissions de Graffiti cinéma, à retrouver sur Rcf Loiret, rcf.fr et toutes nos archives sur Anchor, Spotify et Apple podcast.