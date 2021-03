Le Festival 01

Allier les sciences, les technologies et l'art, c'est la particularité du Festival 01, qui aura lieu du 31 mars au 4 avril 2021. Zoom sur ce festival d'art hybride et de culture numérique avec Coraline Cantat-Moltrescht, coordinatrices des Escales, Elodie Leray, assistant coordinatrice des Escales, étudiante en master DPAN (Direction Projet Audiovisuel et Numérique), en charge des finances du Festival Zéro 1, et Ambre Poitou, étudiante en master DPAN et en charge de la programmation du festival.