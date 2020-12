Le jeu de rôle et le cinéma on rejoue?

Le jeu de rôle et le cinéma, ce sont des liens très forts : dans cette deuxième émission, comment dirige t-on les joueurs, comme des acteurs? Comment jouer, interpréter un personnage? Quel est le rôle de la bande son? Comment Lovecraft a été plus honoré par les rôlistes que les cinéastes? En quoi la voix du maître de jeu est aussi une forme de caméra?

Romaric, Thomas et Matthieu accueillent Nicolas Ysos, maître de jeu, tout comme Matthieu Mhamdi , qui auront des tonnes de choses passionnantes à nous préciser sur le sujet "