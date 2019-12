Bienvenue dans les années 1960 ! Pour la 2e fois en 50 ans, Hollywood porte Le Mans au cinéma. Après Steve McQueen en 1971, la plus grande course d’endurance au monde, les 24 Heures du Mans, font leur retour sur grand écran avec Le Mans 66. Adapté du livre Go Like Hell, le réalisateur James Mangold nous fait revivre le mythique duel opposant Ferrari et Ford en 1966.

Le Mans, ses rillettes et ses 24 Heures ont leur adeptes. Si vous connaissez un tant soit peu l’histoire de la course, oublier tout ce que vous savez. Le Mans 66 est destiné au grand public, mais plaira assurément aux passionnés. J’en veux pour preuve les têtes d’affiches : Matt Damon et Christian Bale, des acteurs qui ne sont plus à présenter.

Le film s’ouvre sur les 24 Heures du Mans… 1959. Ce n’est pas une erreur par rapport au titre, le réalisateur plante le décor. On découvre Matt Damon, alias Carroll Shelby, au volant de son Aston Martin en route pour la victoire dans la Sarthe. Premier pilote américain à l’emporter, c’est aussi sa dernière participation. Et on arrive dans les années 1960 pour suivre sa nouvelle vie. Rapidement, le spectateur fait connaissance de Ken Miles, campé par Christian Bale, qui pilote pour le compte de Carroll Shelby aux Etats-Unis. On devine également la relation d’amitié qui unit ces deux personnages avant que l’autre pan de l’histoire ne vienne lourdement se poser, on entre dans une autre dimension.

Le géant américain Ford et son iconique dirigeant, Henry Ford II, veut devenir premier constructeur automobile américain et du monde. Dans les années 1960, vendre des voitures signifie vendre du rêve. Pour cela, pas de spot de publicité, des voitures rapides, puissantes et élégantes, qui gagnent les plus grandes courses. La plus grande d’entre elles, ce sont les 24 Heures ; elles sont montrées comme LA course à gagner.

Ce n’est pas faire injure au film que de dire que la firme américaine parviendra à ses fins, justement en 1966, année de leur première victoire au Mans. Les passionnés connaissent déjà la fin du film quand les néophytes n’ont qu’à cliquer sur internet pour en avoir la confirmation.

Tout l’intérêt de ce film vient de la construction de l’histoire et de la reconstitution des décors. C’est ce que je retiendrai du film, en plus d’une bande originale excellente ! Pas de fond vert, tout est fait à l’ancienne, jusqu’aà reproduire la ligne droite des stands de 1966 dans le désert américain. Impossible de le faire au Mans, le circuit a bien changé en 50 ans. Mais la capitale sarthoise est présente pour une scène tournée devant la cathédrale. Si l’on pourrait crier au scandale par la présence d’Enzo Ferrari aux 24 Heures du Mans, ce qui ne s’est jamais produit dans la réalité, sa présence était nécessaire dans le film. Cela donne une autre dimension à cette course hors norme, par l’incarnation de l’affrontement sur la piste dans ces deux patrons iconiques.

Je n’étais pas né en 1966, bien loin de là. Pourtant, c’est comme si j’avais voyagé dans le temps ! Le Mans 66 retranscrit parfaitement l’émotion et l’atmosphère de cette course, et, pour le coup, je parle en connaissance de cause par quelques années d’expérience sur le terrain. Pas besoin d’aimer le sport automobile pour adorer Le Mans 66, on retrouve tout dans ce film : l’aventure humaine que représentent les 24 Heures, de l’action, du rire et des larmes pendant 2h30 à 300 km/h.

Tous ces ingrédients font que Le Mans 66 est sans aucun doute l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur, films sur le sport automobile. À voir absolument dans tous les bons cinémas de France.