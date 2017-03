Le Mercredi sur RCF Maguelone HÃ©rault, c'est CINEMA !

SORTIES

"Ghost in the shell" de Ruppert Sanders

"Gangsterdam" de Romain Lévy

"Orpheline" d'Arnaud des Pallières

"Telle mère, telle fille" de Noémie Saglio

"A united kingdom" d'Amna Asante

"Pris de court" d'Emmanuelle Cuau

"Félicité" d'Alain Gomis

"Paris la blanche" de Lidia Terki

ANIMATION

"Baby Boss" de Tom McGrath

FILMS VUS

"Sage femme" de Martin Provost: beau duo Deneuve-Frot, beau film également, des scènes touchantes sur un sujet important: les maternités qui sont obligées de fermer

"Wrong elements" de Jonathan Litell: documentaire saisissant sur ces enfants soldats, qui devenus adultes, cherchent à se reconstruire en Ouganda

"Une vie ailleurs" d'Olivier Peyon: sujet des enfants qui sont pris en otage après le divorce des parents surtout s'ils sont bi-nationaux: bien vu.

"Brimstone" de Martin Koolhoven: western féministe, très novateur, parfois gore... pas pour âme sensible, mais très intéressant...

"La Belle et la Bête" de Bill Condon: superbe spectacle autour de cette fable, modernisée, plus explicative de le dessin animé, comédie musicale, à voir!