Le monde de l'aviation, ses musiques, son cinéma

« L'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants », c'est ainsi que s'est exprimée la maire de Poitiers, justifiant la baisse de subventions de deux aéroclubs locaux. D'une période où la « cancel culture » rampe de manière insidieuse, on peut s'interroger après de telles déclarations si regarder Top gun est bien ou mal avant de se demander, comme pour toute œuvre d'art, si ce film est simplement bon ou mauvais. Du 7e art vecteur de clichés et de reves, est-ce que l'image que le cinéma donne de l'avion est aussi réductrice que la pensée de cette élue ? De ce monde aérien, cette émission s'attachera à sa retranscription en musique. Attachez-vos ceintures pour le décollage dont ce vol musical et cinématographique sera loin d'être exhaustif.

Au programme de ce voyage :

Living in the age of airplanes de James Horner, Le vol du Phoenix de Frank De Vol, Vol d'enfer de Dominic Frontière, Airport 77' de John Cacavas, Sos Concorde de Stelvio Cipriani et Ultime décision de Jerry Godsmith.