L'émission Les quatre sans coups de ce premier WE de juin retrouve un format plus classique. Charles Declercq reçoit deux critiques cinéma (une troisième était retenue pour une interview) sur le thème "Le streaming et après". Est-ce que le streaming et la VOD pourront coexister avec le retour en salle ? Parole donnée à Eric Van Cutsem (cinopsis.be) et à Thibault Van de Werve (BIFFF).