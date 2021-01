Le zombie asiatique pique t-il comme le frelon?

Depuis une dizaine d'années les marcheurs les plus célèbres de la pop culture, les zombies, ont petit à petit conquis un nouveau territoire : l'Asie, et ses cinémas foisonnants. Comment interpréter et réagir à cette utilisation d'un motif européen, puis anglo-saxon sur les écrans du soleil levant? Nous en parlons cette semaine avec Nicolas, Lorane et Thomas et nos invités :



Julien Sévéon, spécialiste du cinéma asiatique Passionné par le cinéma et tout particulièrement ses aspects les plus méconnus et étranges, Julien Sévéon écrit dans la presse française (Mad Movies, Kumite, Animeland...)



Stéphane Du Mesnildot, critique aux "Cahiers du Cinéma", spécialiste du cinéma asiatique, et notamment du cinéma fantastique japonais, auteur de "Fantômes du cinéma japonais, Les métamorphoses de Sadako" (Ed Rouge profond, 2011)