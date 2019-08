Les 4 sans coups - 28 août 2019 à 17:00

Le mercredi et le dimanche à 17h

Chaque mois, Charles Declercq invite des confrères et consoeurs critiques cinéma à partager leurs passions pour les films du moment. Une discussion riche en échanges contradictoires, mais toujours dans la bonne humeur ! Les émissions, suspendues de février à juin 2018 suite à un accident survenu à l'animateur, ont repris depuis le mois de septembre 2018. On trouvera l'ensemble des podcasts et le descriptif des émissions sur le site: www.les4sanscoups.be