Les 4 sans coups : Drunk, Nomadlan, The Father

Charles Declercq reçoit



- Constant Carbonnelle (l'Avenir)

- Elise Lenaerts (L'Avenir, Dimanche et Femme d'aujourd'hui)

- Stéphanie Lannoye (Madame fait son cinéma)



Ils échangent essentiellement autour des films Drunk, Nomadland et The Father qui sont proposés en salle en ce mois de juin.



Leurs pauses musicales sont:

Easy Come Easy Go Lyrics - Alice on the roof

Charles - Wasted Time Lyric

Rover - To This Tree