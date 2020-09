Les blockbusters écolos ont-ils un bon bilan carbone?

Dans ce numéro nous évoquons les blockbusters modernes, teintés de thématiques écologiques et environnementales: Greenland de Ric Roman Waugh est sorti le 12 Août cette année,mais depuis Roland Emmerich, qui a (re)découvert le filon, avec Independance Day, Le jour d'après et 2012, quid des Mad Max, Waterworld, Le jour où la Terre s'arrêta? Peuvent-ils avoir un rôle de sensibilisation? Ne sont-ils pas eux-mêmes condamnés par leur besoin de grand spectacle à annoncer les pires catastrophes... Trop tard?



En compagnie de notre invité, Alex L-B, qui joue son dernier morceau, "Je te le dois" en live, Aude, Loïc, Thomas et Romaric parcourent quelques fins du Monde ludiques et agréables en votre compagnie.