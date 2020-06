Les coups de coeur cinéma de Renaud Volle

On commence par une échappée en Colombie avec "Monos" un film de Alejandro Landes Echavarría

Direction d’abord la forêt amazonienne avec ce film hypnotique.

Elle n’aura de cesse d’échapper en usant de son instinct de survie ou de la séduction pour échapper à ces enfants sauvages livrés à eux-mêmes et aux enjeux de pouvoir.

Un film étonnant qui alterne scènes d’actions et de pure contemplation dans une jungle qui chuchote ou crie. Le tout compose une métaphore sur le jeunesse à la fois actrice et victime de la violence du monde.

Un film qui n’est pas de tout repos mais captive.



Direction maintenant Casablanca au Maroc avec "Adam" un film de Maryam Touzani avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi et Douae Belkhaouda

La rencontre de deux femmes exclues par la société marocaine. l’une va de porte en porte pour trouver un emploi alors qu’elle est enceinte et sans mari. La deuxième finit par l’accueillir mais comme elle-même est mère célibataire, elle ne souhaite pas davantage attirer l’attention. Un film délicat porté par des actrices sensibles.



Portrait de la Jeune Fille en feu un film de Céline Sciamma. Il est l’un des plus beaux objets cinématographiques que le cinéma français nous est offert cette année.

Une femme peintre doit faire le portrait d’une future mariée malgré elle. Entre les deux la passion amoureuse couve puis explose. L’ensemble est délicatement filmée à la lumière d’un feu de cheminée ou d’un ciel nuageux.



Le cinéma français, toujours, mais plus léger avec Mes Jours de gloire un film d'Antoine Bary.

Un film tout autour de l’acteur Vincent Lacoste qui est train de devenir à lui seul un personnage. comme ont pu l’être avant lui Jean Pierre Léaud ou Pierre Richard dans un autre registre. Antoine de Bary y raconte comment Adrien peine à devenir un adulte responsable. On s’amuse ou on s’agace de ce grand garçon qui évite de regarder la vie en face en amour, en famille comme au travail.



Retour au réel avec le documentaire La Cravate, de Mathias Théry et Etienne Chaillou

Une histoire vraie celle de Bastien que les deux réalisateurs filment mais à qui ils soumettent le texte du documentaire pour lui demander s’il est d’accord avec ce qu’on y dit de lui. Dispositif qui fait partie de ce que l’on voit. Un film surprenant, parfois dérangeant sur deux réalisateurs de gauche qui essaient de filmer le plus justement possible un militant aux choix politiques d'extrême droite. Un grand film sur ce qu’est être militant, sur les fonctionnement des partis et sur ce qui construit un homme.

On termine ce tour d’horizon aux Etats Unis avec Swallow

Swallow qui signifie “avaler”. Avaler c’est bien quand ce sont des aliments, mais quand ce sont des objets divers et variés, ça relève de la pathologie, une pathologie qui a un nom ; la maladie de Pica. Globalement l'atmosphère est pesante mais l’humour noir ou burlesque apportent des respirations salvatrices à l’histoire de cette femme qui cherche à se sentir vivante