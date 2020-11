Les films de Terrence Malik... en musique

Depuis quelques jours les mesures sanitaires rendent le télétravail obligatoire et limitent drastiquement les contacts. Impossible donc de se retrouver en studio RCF pour réunir trois critiques cinéma. Impossible également de se retrouver au domicile de Charles Declercq comme il l'a fait l’émission précédente. Il vous propose donc pour au moins les trois prochains « Les 4 sans coups », des émissions consacrées aux musiques de films, comme ce fut le cas pendant le premier confinement lié au Covid 19.

Ce WE, il s'intéresse à Terrence Malick et présente les dix films qu’il a réalisés de 1973 à 2019.