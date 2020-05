Les films qui ont vu l'avenir #1

La belle verte (Coline Serreau, 1996), The Truman show (Peter Weir, 1998), Les fils de l'homme (Alfonso Cuaron, 2006) et le prix du danger (Yves Boisset, 1983) sont les 4 premiers des 8 films sélectionnés cette semaine. Comment ont-ils vu l'avenir? Quelles leçons devons nous en tirer? On en parle entre nos quiz, avec Rebecca, Nicolas, Thomas et Romaric.