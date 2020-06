Les films qui ont vu l'avenir #2

Cette semaine Sébastien Lieury, directeur d'exploitation des cinémas Pathé Saran et Orléans répond à nos questions sur la réouverture des salles programmée le 22 Juin suite à l'annonce du 1er ministre.

On retrouve ensuite toute la bande, Rebecca, Nicolas, Thomas et Romaric, pour la suite de leur sélection de films ayant vu l'avenir: Retour vers le futur, L'armée des 12 singes, Démolition man et Bienvenue à Gattaca.