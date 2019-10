Les fracassants débuts de Alan Silvestri

A la poursuite du diamant vert, Retour vers le futur, Alan Silvestri a fait des débuts fracassants dans l'univers de la musique de film. Il est rapidement devenu une figure incontournable et collabore toujours à de nombreux blockbusters. Guitariste de jazz mais ouvert au rock, il est arrivé à la musique de film par hasard en 1972. Après de nombreuses années a faire ses armes avec la musique de séries. C'est sur ces années d'apprentissages puis d'explosion que cette émission tente de dresser le portrait. Au programme, la série Chips, A la poursuite du diamant vert et Retour vers le futur de Robert Zemeckis, Par où t'es rentré on t'as pas vu sortir de Philippe Clair, Cat's eyes de Lewis Teague et Delta force de Menahem Golan.