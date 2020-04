" Les frères Sisters " de Jacques Audiard

Cette semaine dans Ciné Die, le père Christian du Halgouët nous propose de redécouvrir " Les frères Sisters ", un film réalisé par Jacques Audiard. Le cinéaste français qui s’essaie avec talent à un nouveau genre pour lui, le western, un film porté par les excellents John C. Reilly et Joaquin Phoenix.



Un film disponible en vidéo à la demande, en DVD et Blu-Ray.