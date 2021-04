Les introuvables de Music Box Records

Parmi ses collaborateurs, Cyril Durand-Roger et Laurent Lafarge ont crée ce label du coté de Carcassonne. Georges Delerue, Claude Bolling, Philippe Sarde, Eric Demarsan, Gabriel Yared sont des noms qui reviennent régulièrement dans leur catalogue. Mais de ce cinéma des 30 glorieuses, ce label ne se ferme par aux nouveautés en suivant, par exemple, les récentes créations de Rob ou de Pascal Rombi., Parmi la centaine de références de Music Box Records tournées vers le cinéma français , on croise aussi les noms d'Ennio Morricone, de Lalo Schifrin, de John Williams ou encore de Nicola Piovani. Mais depuis bientôt 4 ans, ce label nous régale avec Les B.O introuvables, des coffrets 3 cd's qui exhument des scores rares composés par des noms moins connus du grand public. 4 volumes sont sortis à ce jour. 4 volumes qui nous replongent dans le cinéma français des années 70 et 80, dont cette émission a pour but d'en livrer un éclairage.