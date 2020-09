Les invizibles et le do it yourself

Ce mardi Graffiti cinéma reçoit les organisateurs du Festival les invizibles, organisé du 25 au 27 Septembre au cinéma Pathé place de Loire, pour promouvoir les films tournés chez soi.

L'occasion pour nous de les questionner sur l'origine du projet et le cinéma du Do it yourself: quel avenir a t-il? Peut-il devenir le 7ème art et demi de demain. Revivez cette émission avec Alex LB pour un live: il nous chante sa chanson du confinement,

avec toute la troupe: Thomas, Loïc et Romaric