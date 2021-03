Les musique des adaptations de Georges Simenon

De par sa production de plus de 400 romans, de par ses ventes, de par ses traductions à travers le monde et de par son style, reconnaissable dès la première ligne alors que ce dernier, avec un vocabulaire très simple, voulait pourtant gommer toute forme stylistique. Très rapidement et dès les années 30, le cinéma s'est intéressé à cette œuvre en en faisant l'une des plus adaptées à l'écran. Adaptations dans lesquelles on retrouve les romans que Georges Simenon aimait appeler « romans durs » à ceux qui couvraient les enquêtes du commissaire Maigret. Au programme de cette émission, Maigret voit rouge de Francis Lemarque et Michel Legrand, L’aîné des Ferchaux de Georges Delerue, Le chat, La veuve Couderc et Le train de Philippe Sarde, Equateur de Serge Gainsbourg et La boule noire, L'escalier de fer et de La mort d'Auguste de Jean Musy.