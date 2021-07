Les musiques de film avec l'automobile comme actrice principale

En effet, voiture et cinéma, se nourrissant souvent l'un de l'autre et ont grandi ensemble durant le XXe siècle.

Voitures qui à l'écran nous ont fait rêver et dont des poursuites interminables nous ont fait frissonner, le cinéma a été un allié de poids dans la promotion et l'usage de l'automobile. Promotion mais pas que, car comme nous allons le voir, la voiture a été aussi un thème de prédilection pour des situations cauchemardesques et angoissantes.

Au programme de ce voyage, La belle occase de Michel Magne, Le corniaud de Georges Delerue, Le Mans de Michel Legrand, Christine de John Carpenter et Taxi Driver de Bernard Herrmann.