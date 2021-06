Les musiques de Georges Delerue pour le petit écrans

Né 1925 à Roubaix, Georges Delerue a reçu, de 1979 à 1981, trois césar consécutifs pour Préparez vos mouchoirs, L'amour en fuite et Le dernier métro. Mais de cette impressionnante carrière comprenant 348 films, Georges Delerue a aussi composé pour le petit écran. Carrière qui a débuté dès 1958 et dont Georges Delerue a composé aussi bien pour des téléfilms que des mini-séries pour des télévisions françaises et américaines. Émission en forme de souvenirs cathodiques avec au programme Arsène Lupin joue et perd, L'homme qui revient de loin, Les visiteurs, Le mythomane, L'éducation sentimentale, Thibaud, Sin of innocence.