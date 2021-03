Les musiques de la Planète des Singes

Sur la planète que les 3 hommes explorent, de grands singes sont l'espèce dominante et intelligente et l'humanité est réduite à l'état animal. Tout d'abord intitulé La planète mystérieuse, ce roman devient rapidement La planète des singes et sort en 1963. De cette satire de l'humanité, de la science et de la guerre qui aborde les thèmes de l'évolutionnisme, de l'instinct mais aussi de la société humaine, ce livre remporte un immense succès dès sa sortie. Mais l'idée que son roman deviendrait un jour un film semblait ridicule pour cet écrivain français. De ce sentiment, on imagine à quel point il n'a pas imaginé que La planète des singes serait une saga cinématographique, une série d'animation, un film de Tim Burton, des bande dessinées, des jeux vidéo et une série télévisée !