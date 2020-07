"Les Parfums" de Grégory Magne : un cinéma de l'odorat

Par le nez, c’est-à-dire par les odeurs et par les parfums. « Les Parfums » c’est le titre du film de Gregory Magne qui sort aujourd’hui, avec Emmanuelle Devos et Gregory Montel. Elle y joue le rôle d’un « nez » qui a perdu son statut et sa renommée, à la suite d’une anosmie -c’est le nom médical pour dire la perte de l’odorat. Face à elle, son nouveau chauffeur, Guillaume, qu’elle traite en valet de pied mais qui ne se laisse pas faire malgré son sens du devoir et sa loyauté. Et les deux vont apprendre à se connaitre, à s’apprivoiser, chacun apportant à l’autre ce qui lui manque.

Elle est hautaine, sûre d’elle, handicapée de la relation humaine. Et lui au contraire, est tout en empathie, en spontanéité et il manque profondément de confiance en lui. Mais le film a l’intelligence d’éviter l’écueil de la comédie romantique à l’eau de rose - c’est le cas de le dire ! Et ce qui se noue entre eux est plus profond et plus subtil. Et le résultat est à la fois doux et délicat. Un film qui passe par l’odorat, un sens rarement exploité au cinéma. Or l’odorat est l’un de nos sens les plus puissants en matière d’émotions. Et vouloir l’utiliser dans la narration et le représenter en images était un vrai défi, plutôt réussi ici.

Quelques conseils pour l'été

Quelques grosses productions américaines que vous ne pouvez pas rater : le film de Christopher Nolan « Tenet » qui sort le 12 aout et qui retrouve la veine hallucinante de ses films précédents «Interstellar» ou « Inception », toujours entre thriller et science-fiction. « Mulan », le nouveau Disney adapté en film, prévu le 19 aout. A voir en famille bien sûr ! Et puis juste avant la rentrée, notez la sortie du film d’Eric Barbier « Petit Pays », qui était prévue pour le lendemain du confinement et qui sort finalement le 26 aout ! C’est l’adaptation fidèle du roman de Gael Faye qui revient sur la déchirure récente du Rwanda et du Burundi, et sur celle des parents du petit Gabriel pour qui les deux drames se télescopent.