Les pleurs des morts sans visage

Peut on enterrer le passé ? Peut on tourner la page d'un génocide d’indiens du Guatemala? Le cinéaste Bustamante, dans " la Llorona" celle qui pleure, évoque par un mélange de réalisme et de fantastique, le retour des fantômes venus demander justice à un vieux général.

Un futur réalisateur important ? Le cinéma sud-Américain nous parle depuis quelques années et aide à lever un peu de poid pour vivre.