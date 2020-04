Les séries révolutionnaires #1

Le prisonnier, Urgences, Kaamelott, Lost et les Sopranos: voici notre première volée de 5 séries révolutionnaires, sur une série de dix que vous découvrirez sur deux émissions. Comment ont-elle changé le média, quel avant, quel après? Découvrez-le avec toute la troupe, Aude, Thomas, Nicolas, Matthieu et Romaric, entre quiz et chroniques!