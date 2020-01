Les Siffleurs, l’Adieu, Séjour dans les Monts Fuchun, Le lac aux oies sauvages

Contraste entre Orient et Occident, cette semaine dans A chacun son cinéma, avec 1 film Roumain Les siffleurs Corneliu Porumboiu et 3 films chinois l’Adieu de la réalisatrice Lulu Wang, Séjour dans les Monts Fuchun 1er film du jeune Gu Xiaogang et Le lac aux oies sauvages de Diao Yinan